ХИРОСИМА, 21 мая — ПРАЙМ. Африка получила всего лишь 34 миллиарда долларов, а странам "Большой семерки" досталось 280 миллиардов долларов из выделенных МВФ в виде специальных прав заимствования (SDR) 650 миллиардов долларов, заявил на полях саммита G7 генсек ООН Антониу Гутерреш. G7 выразила озабоченность проблемой госдолга в некоторых странах

"МВФ выделил 650 миллиардов долларов США в виде специальных прав заимствования, или SDR, во время пандемии, по сути, создав деньги из ничего. Страны G7 с населением 772 миллиона человек получили 280 миллиардов долларов США. Африканский континент с населением 1,3 миллиарда человек получил 34 миллиарда долларов США", — сказал он и отметил, что "это было сделано по правилам, но с моральной точки зрения в самих правилах есть что-то в корне неправильное".

Как заявил генсек, 52 страны в мире попали в долговой кризис, находятся на грани долгового кризиса или сталкиваются с чрезвычайно дорогим рыночным финансированием. Страны со средним уровнем дохода, включая многие малые островные развивающиеся государства, за редким исключением не имеют права на льготное финансирование и не имеют доступа к облегчению бремени задолженности.

Гутерреш обратился к лидерам "большой семерки", подчеркнув, что "богатые страны не могут игнорировать тот факт, что более половины мира — подавляющее большинство стран — переживает глубокий финансовый кризис".

SDR (специальные права заимствования) — это безналичное платежное средство МВФ, которое составляют из нескольких ведущих мировых валют. Крупнейшее в истории расширение средств МВФ вступило в силу в августе 2021 года.

В G7 входят США, Канада, Франция, ФРГ, Италия, Великобритания, Япония.