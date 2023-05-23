МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Россияне все чаще обращаются в суды для банкротства, констатировал во вторник председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей.

Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)

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"В первом квартале этого года арбитражными судами рассмотрено на 30% больше дел о банкротстве [к аналогичному периоду прошлого года]. В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование законодательства о банкротстве, упрощение и ускорение судебных процедур, унификация", — сказал Лебедев.

По его данным, также возросло число дел о взыскании с россиян долгов — на 23%.