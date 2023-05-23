Верховный суд сообщил, что россияне стали банкротиться на 30 процентов чаще в 2023 году
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Россияне все чаще обращаются в суды для банкротства, констатировал во вторник председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей.
"В первом квартале этого года арбитражными судами рассмотрено на 30% больше дел о банкротстве [к аналогичному периоду прошлого года]. В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование законодательства о банкротстве, упрощение и ускорение судебных процедур, унификация", — сказал Лебедев.
По его данным, также возросло число дел о взыскании с россиян долгов — на 23%.
https://1prime.ru/finance/20230523/840659621.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.