МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Россияне все чаще обращаются в суды для банкротства, констатировал во вторник председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей. Возмещения дольщикам при банкротстве застройщика освободят от НДФЛ

"В первом квартале этого года арбитражными судами рассмотрено на 30% больше дел о банкротстве [к аналогичному периоду прошлого года]. В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование законодательства о банкротстве, упрощение и ускорение судебных процедур, унификация", — сказал Лебедев.

По его данным, также возросло число дел о взыскании с россиян долгов — на 23%.