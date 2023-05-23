ПЕКИН, 23 мая — ПРАЙМ. Пекин рассчитывает на проведение США ответственной денежно-финансовой политики и освобождение остального мира от их рисков, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Спикер Маккарти: бездействие Байдена может привести к дефолту США

“Поскольку США являются крупнейшей экономикой в мире, их внутренняя ситуация и политический выбор оказывают большое побочное влияние на мировую экономику. Надеемся, что США будут проводить ответственную финансовую и денежную политику и не будут перекладывать свои риски на остальной мир или защищать свои собственные интересы за счет других”, — сказала она.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявляла, что возможное наступление дефолта в стране приведет к утрате доверия со стороны международных партнеров к Вашингтону и доллару. По ее словам, потолок госдолга необходимо повысить без предварительных условий.