МИД КНР рассчитывает, что США не переложат свои финриски на весь мир
МИД КНР надеется, что США не станут перекладывать свои финансовые риски на весь мир
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ПЕКИН, 23 мая — ПРАЙМ. Пекин рассчитывает на проведение США ответственной денежно-финансовой политики и освобождение остального мира от их рисков, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
“Поскольку США являются крупнейшей экономикой в мире, их внутренняя ситуация и политический выбор оказывают большое побочное влияние на мировую экономику. Надеемся, что США будут проводить ответственную финансовую и денежную политику и не будут перекладывать свои риски на остальной мир или защищать свои собственные интересы за счет других”, — сказала она.
Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявляла, что возможное наступление дефолта в стране приведет к утрате доверия со стороны международных партнеров к Вашингтону и доллару. По ее словам, потолок госдолга необходимо повысить без предварительных условий.
https://1prime.ru/finance/20230523/840659946.html
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