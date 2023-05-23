2023-05-23T12:29:08+03:00
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2023
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Трутнев назвал возможные сроки запуска Арктической ипотеки
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ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. Арктическая ипотека может быть запущена летом 2023 года, сообщил вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. "У меня ощущение, что в... ПРАЙМ, 23.05.2023
финансы, новости, ипотека, дальний восток, юрий трутнев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. Арктическая ипотека может быть запущена летом 2023 года, сообщил вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
"У меня ощущение, что в течение этого лета мы ее запустим", — сказал он.
По его словам, льготная ипотека на Дальнем Востоке успешно реализуется и будет перенесена на территорию Арктики.
В середине апреля Трутнев пообещал попробовать добиться распространения программы льготной ипотеки под два процента, применяемой в дальневосточных регионах, на арктические территории России.