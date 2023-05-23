ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. Арктическая ипотека может быть запущена летом 2023 года, сообщил вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Путин поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки

"У меня ощущение, что в течение этого лета мы ее запустим", — сказал он.

По его словам, льготная ипотека на Дальнем Востоке успешно реализуется и будет перенесена на территорию Арктики.

В середине апреля Трутнев пообещал попробовать добиться распространения программы льготной ипотеки под два процента, применяемой в дальневосточных регионах, на арктические территории России.