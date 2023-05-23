ВАРШАВА, 23 мая — ПРАЙМ. Мировая платежная сеть Visa планирует открыть в Польше технологический и продуктовый центр, первый такой в Центральной и Восточной Европе, говорится в сообщении компании. Индонезия готовится к отказу от Visa и Mastercard

"Visa, один из мировых лидеров цифровых платежей, сегодня объявила о планах открыть в Польше глобальный технологический и продуктовый центр, который станет первым в своем роде проектом в Центральной и Восточной Европе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие несколько лет там будут работать 1,5 тысячи специалистов в области технологий.

Компания считает, что Польша "все чаще признается местом, где можно найти лучших специалистов в области технологий, а планируемое создание "хаба" соответствует стремлению создавать инновации и инвестировать в Европейском регионе".

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "это исключительно хорошая информация, что Visa вместе с ее уникальным в мире опытом и ноу-хау выбирает среди других потенциальных мест именно нашу страну, тем самым укрепляя польскую позицию как лучшего места для реализации инвестиций из отрасли новых технологий".