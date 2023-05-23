МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. "Деловая Россия" попросила Минфин более детально проработать расчет налога на сверхприбыль, а также учесть возможные риски, связанные с двойным налогообложением электрометаллургических компаний, которые уплачивают акциз на жидкую сталь с 2022 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с текстом письма организации, направленного замминистру финансов Алексею Сазанову 10 мая в ответ на ранее разосланные для согласования соответствующие законопроекты бизнес-сообществам и ведомствам. Сбербанк сохранил оценку размера его платежа в бюджет

"Основной вопрос, который видится целесообразным проработать более детально, — это методология определения налоговой базы для расчета вводимого налога на сверхприбыль", — цитирует письмо источник, добавляя, что "Деловая Россия" обратила внимание на то, что в текущей формулировке документа под обложение подпадают не только организации, получившие дополнительную прибыль в силу благоприятной ценовой конъюнктуры, но и компании, которые в 2018-2019 годах более интенсивно, чем в периоде 2021-2022 годы, расходовали средства, например, на модернизацию предприятий.

Как отмечает источник агентства, исходя из этого будет занижен показатель прибыли базисного периода, а у организаций, осуществляющих капитальные вложения в более ранние периоды с учетом длительности инвестиционного цикла, возрастет показатель прибыли за 2021-2022 годы в связи с ростом производственных показателей. "В обоих случаях организации будут вынуждены уплатить дополнительный налог от "нормальной", а не "сверх" прибыли", — цитирует письмо источник.

По его словам, помимо этого, в письме организации также говорится, что при сравнении финрезультатов за 2021-2022 годы не с ближайшим периодом, а с периодом 2018-2019 годов, будут учтены доходы, связанные с объективным ростом экономики за последние пять лет, в том числе естественный инфляционный рост. В связи с этим "Деловая Россия", как передает источник, предлагает рассмотреть в качестве возможности определять сверхприбыль на основе более корректно сопоставимых периодов: как превышение показателя за 2022 год над 2021 годом либо как превышение средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 годы над 2019-2020 годами.

"Кроме того, "Деловая Россия" видит риск двойного налогообложения для электрометаллургических предприятий, которые с 2022 года обязаны уплачивать акциз на жидкую сталь. В связи с этим предлагается рассмотреть возможность уменьшения для таких предприятий суммы вводимого налога на размер уплаченного в 2022 году акциза на жидкую сталь", — говорится в письме, которое цитирует источник агентства.

Власти РФ прорабатывают вопрос об однократной выплате в бюджет со сверхприбылей, полученных в 2021-2022 годах, планируя привлечь 300 миллиардов рублей. Согласно законопроекту, с которым ранее ознакомилось агентство, ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но налогоплательщик будет иметь право уменьшить сумму налога в 2 раза, до 5%, если перечислит платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Сектор МСП, компании со средней арифметической прибылью за 2021-2022 годы менее 1 миллиарда рублей, а также для компании, добывающие нефть, газ и уголь, нефтеперерабатывающие предприятия и производители сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом не будут платить налог. Также исключение предполагалось сделать и для российских организаций, у которых на конец 2022 года доля в компаниях, осуществлявших добычу углеводородного сырья или переработку нефти, составляла не менее 75%.