"Газпром" назвал ожидаемый объем освоения инвестиций в 2023 году
"Газпром" ожидает объем освоения инвестиций на уровне 3,056 триллиона рублей в 2023 году
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает объем освоения инвестиций по группе в 2023 году на уровне 3,056 триллиона рублей после 2,258 триллиона в 2022 году, следует из отчетности компании.
"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2023 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) и имеющимся аналогичным намерениям группы составляет 3 056 208 миллиона рублей", — говорится в отчете.
В 2022 году объем инвестиций по группе был на уровне 2,258 триллиона рублей.
https://1prime.ru/finance/20230523/840663076.html
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