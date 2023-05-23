МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщается в материалах компании. Поток дивидендных новостей

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества по итогам 2022 года дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать", — говорится в сообщении.Промежуточные дивиденды "Газпрома" за первое полугодие 2022 года обеспечили акционерам сверхприбыль, выплаты на 115 миллиардов рублей превысили норму по дивидендной политике, сообщил зампред правления компания Фамил Садыгов.

"С учетом корректировок на неденежные статьи размер дивидендной базы за 2022 год на 78% превысил чистую прибыль и достиг 2,2 триллиона рублей. При этом объем направленных акционерам промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года составил 1,2 триллиона рублей или 55% от скорректированной чистой прибыли группы "Газпром" по МСФО за весь 2022 год", — отметил Садыгов.

"Это выше предусмотренного дивидендной политикой целевого уровня — не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Таким образом, "Газпром" обеспечил акционерам сверхприбыль, направив на выплату дивидендов на 115 миллиардов рублей больше уровня, предусмотренного нашей дивидендной политикой", — добавил он.

На основании этого, объяснил Садыгов, совет директоров "Газпрома" принял решение сохранить совокупные выплаты за 2022 год на уровне промежуточных дивидендов за первое полугодие, а годовому общему собранию акционеров рекомендовано не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам прошедшего года.

"Напомню, что объем выплаченных дивидендов — рекорд для российского фондового рынка. Этот рекорд до сих пор не превзойден другими компаниями даже в годовом выражении. Мы не стали дожидаться итогов года, а дали возможность акционерам получить столь значительную сумму заранее. За счет этого полученный дивиденд имеет более высокую реальную стоимость, чем выплата такой же суммы по итогам года", — заключил зампред правления.