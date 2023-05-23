МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в 2022 году снизилась на 41,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,226 триллиона рублей, следует из сообщения компании. Структура "Газпрома" предрекла рост рынка российской анимации к 2030 году

В 2021 году показатель составлял 2,093 триллиона рублей.

Выручка от продаж составила 11,674 триллиона рублей, увеличившись на 14% в годовом выражении. Прибыль от продаж снизилась на 19,7% и составила 1,935 триллиона рублей.

EBITDA "Газпрома" по МСФО за 2022 год составила 3,6 триллиона рублей, что сопоставимо с рекордным результатом 2021 года, а объем чистого долга составил 3,8 триллиона рублей, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.

"EBITDA группы "Газпром" за 2022 год составила 3,6 триллиона рублей, что сопоставимо с рекордным результатом 2021 года и существенно превышает показатели за предыдущие годы", — приведены слова Садыгова в телеграм-канале компании.

"Объем чистого долга, скорректированного на депозиты, на конец 2022 года составил 3,8 триллиона рублей", — добавил он.

Там же указывается, что чистый долг/EBITDA составил 1,1 в рублевом выражении по итогам отчетного года, оставаясь вблизи нижней границы комфортного диапазона.