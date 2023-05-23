БРЮССЕЛЬ, 23 мая – ПРАЙМ. Члены комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовали во вторник за проект, предусматривающий ускоренную заморозку и конфискацию активов преступного происхождения, следует из пресс-релиза, опубликованного во вторник на сайте ЕП. Европарламент выделит Молдавии помощь в 145 миллионов евро

"С целью ускорить заморозку активов, конфискацию и исправить имеющиеся (системные – ред.) недостатки депутаты комитета гражданских свобод, юстиции и внутренних дел одобрили во вторник позиционный проект с новыми правилами, 50 проголосовали за, один – против и четыре воздержались", — говорится в сообщении.

Новое законодательство будет охватывать торговлю огнестрельным оружием, некоторые преступления, совершенные в составе преступной организации, и нарушение санкций ЕС. Евродепутаты также предлагают включить незаконный оборот ядерных материалов, преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда, незаконный захват самолетов и судов и саботаж.

Чтобы ускорить замораживание преступных активов, "в случае необходимости" могут быть применены "временные чрезвычайные меры", следует из сообщения.

Согласно релизу, необходимость подобных мер связана, в частности, с введением санкций в отношении России. "В последнее время глобальные санкции ЕС против России… показали необходимость усилить применение санкций и улучшить отслеживание активов", — говорится в сообщении.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.