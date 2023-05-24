МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно лишился за 24 часа 11,2 миллиарда долларов из-за снижения котировок на бирже, сообщил Bloomberg Billionaires Index (BBI). Британский Boohoo потерял почти 100 миллионов фунтов от окончания локдауна

Сектор производителей предметов роскоши сильно опустился на фоне падения американского рынка. Акции Louis Vuitton на закрытии торгов вторника потеряли пять процентов, бумаги Hermes — 6,54 процента, а акции владельца Gucci Kering — 2,97 процента. По оценке агентства Bloomberg, такая динамика связана с опасениями перспектив спроса на товары на фоне ослабления экономики страны.

Отмечается, что рынок предметов роскоши продолжил снижение и на торгах среды.

При этом Арно, состояние которого упало до 192 миллиардов долларов, остался богатейшим человеком в мире. Однако разрыв со вторым местом — Илоном Маском — теперь составляет 12 миллиардов долларов.