МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы Украины составляют около 36 миллиардов долларов и находятся на десятилетнем максимуме благодаря финансовой поддержке Запада, сообщил советник Владимира Зеленского Олег Устенко. Обвал золотовалютных резервов ЦБ Турции грозит курсовым шоком, пишут СМИ

В начале апреля Устенко сообщил, что золотовалютные резервы страны превышают 30 миллиардов долларов.

"У нас достаточно большие резервы золотовалютные, они находятся на десятилетнем максимуме — около 36 миллиардов долларов. Это деньги, которые мы постоянно получаем от наших партнеров на поддержку госбюджета", — сказал Устенко в эфире всеукраинского телемарафона.

По его мнению, в этом году финансовых рисков для госбюджета и банковской системы пока нет.

Бывший премьер Украины Николай Азаров ранее заявлял, что страна превратится в банкрота, если перестанет получать "подачки" от Запада. По его мнению, Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Всемирный банк (ВБ) не поддержали ни одного высокотехнологичного украинского проекта, что подтверждает, что "Украина была нужна Евросоюзу исключительно в качестве сырьевого рынка и рынка сбыта".