Глава МВФ Георгиева заявила, что США могут избежать дефолта на фоне ситуации с госдолгом
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ДОХА, 24 мая — ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что США смогут избежать дефолта на фоне превышения ими потолка госдолга.
"История говорит нам, что США будут бороться с угрозой дефолта, придет 11-й час, когда вопрос будет решен", — сказала глава фонда, выступая на Катарском экономическом форуме в Дохе в среду, вспомнив сказку о Золушке.
Она призвала центральные банки по всему миру сохранять жесткую денежно-кредитную политику перед лицом инфляционных рисков, отметив, что ситуация с повышенной инфляцией может поменяться в мире в 2024-2025 годах.
В январе США превысили законодательно установленный на уровне 31,4 триллиона долларов потолок госдолга. После этого министерство финансов страны применило чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций, а администрация США призвала конгресс поднять лимит возможной задолженности.
https://1prime.ru/finance/20230524/840672829.html
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