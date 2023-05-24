ДОХА, 24 мая — ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что США смогут избежать дефолта на фоне превышения ими потолка госдолга. Американский профессор допустил провал переговоров по госдолгу

"История говорит нам, что США будут бороться с угрозой дефолта, придет 11-й час, когда вопрос будет решен", — сказала глава фонда, выступая на Катарском экономическом форуме в Дохе в среду, вспомнив сказку о Золушке.

Она призвала центральные банки по всему миру сохранять жесткую денежно-кредитную политику перед лицом инфляционных рисков, отметив, что ситуация с повышенной инфляцией может поменяться в мире в 2024-2025 годах.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне 31,4 триллиона долларов потолок госдолга. После этого министерство финансов страны применило чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций, а администрация США призвала конгресс поднять лимит возможной задолженности.