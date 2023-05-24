МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon в первом квартале увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 71% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года — до 303 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Раскрыта "судьба" попавших в немилость к Wildberries продавцов

При этом выручка компании выросла на 47% год к году, до 93,25 миллиарда рублей.

"За отчетный период выручка маркетплейса увеличилась на 47%, в основном за счет более чем двукратного роста доходов от услуг маркетплейса. Сервисная выручка, включая доходы от рекламы и финансовых услуг, вновь опередила собственные продажи Ozon — на нее пришлось 57% общей выручки или 53,4 миллиарда рублей. Доходы компании от рекламной платформы для продавцов вновь утроились и превысили 10 миллиардов рублей", — добавляется в отчете.

Денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные депозиты на 31 марта 2023 года составили 1,1 миллиарда долларов и остались на сопоставимом уровне с показателями за прошлый год (1,3 миллиарда долларов в первом квартале 2022 года).

Кроме того, чистая прибыль за квартал составила 10,7 миллиарда рублей по сравнению с убытком в 19,1 миллиарда рублей годом ранее. "В основном, это связано с разовым доходом от досрочного погашения финансовых обязательств, а также значительным ростом выручки", — отмечается в материалах.

Денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные депозиты на 31 марта 2023 года составили 1,1 миллиарда долларов и остались на сопоставимом уровне с показателями за прошлый год (1,3 миллиарда долларов в первом квартале 2022 года).

Ozon впервые достиг операционной безубыточности во втором квартале 2022 года — тогда скорректированная EBITDA составила 0,2 миллиарда рублей против отрицательного значения в 9,1 миллиарда годом ранее.

Скорректированная EBITDA за первый квартал 2022 года при этом составляла минус 8,9 миллиарда рублей.

"В первом квартале 2023 года скорректированная EBITDA продолжила расти и достигла рекордных 8 миллиардов рублей. Показатель оказался положительным четвертый квартал подряд", — говорится в отчете.