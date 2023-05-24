МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 37–38 (2433–2434). В среду вышел из печати "Вестник Банка России" №36 (2432)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6315-У от 14.11.2022 "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72723 от 27.03.2023, вступает в силу с 31.03.2023/.