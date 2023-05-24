2023-05-24T17:17:29+03:00
2023-05-24T17:17:29+03:00
2023-05-24T17:17:29+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230524/840674310.html
В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 37–38 (2433–2434)
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В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 37–38 (2433–2434). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 6315-У от 14.11.2022 "О... ПРАЙМ, 24.05.2023
финансы, новости, россия, центробанк, вестник банка россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 37–38 (2433–2434).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 6315-У от 14.11.2022 "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72723 от 27.03.2023, вступает в силу с 31.03.2023/.