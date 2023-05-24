МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Визит главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной в Тегеран может сыграть важную роль в развитии отношений Москвы и Тегерана, есть настойчивая потребность в упрощении банковских сделок между двумя странами, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии парламента Ирана по вопросам экономики, промышленности и шахт Али Акбар Карими. Индонезия и Иран подписали соглашение о преференциальной торговле

"Визит Эльвиры Набиуллиной, главы Центрального Банка России, в Тегеран, безусловно, может сыграть важную роль в развитии отношений (двух стран)", – сказал Карими.

Карими отметил "прекрасный" уровень отношений между двумя странами и подчеркнул, что банковское взаимодействие является одним из ключевых направлений сотрудничества Ирана и России. По его словам, существует потребность в упрощении процесса валютных и банковских сделок между двумя странами.

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина прибыла с визитом в Иран 24 мая, где провела переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой Фарзином. Председатель Центрального банка Ирана назвал переговоры "продуктивными" и сообщил о подготовке дорожной карты, частью которой является использование национальных валют.