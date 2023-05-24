Россия стала лидером в финансовой сфере, заявил Путин
Путин: Россия адаптировалась к изменениям в финансовой сфере и стала лидером процессов
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Мировой финансовый сектор подвергся существенным изменениям, но России адаптировалась и стала одним из лидеров в этой сфере, заявил глава государства Владимир Путин.
Президент в среду выступил на пленарном заседани Евразийского экономического форума в Москве.
"Кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов", — указал Путин.
РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
https://1prime.ru/finance/20230524/840674732.html
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