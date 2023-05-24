МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Темпы роста ипотечного кредитования в России в апреле остаются высокими: они немного ускорились и составили 2,2% против 2,1% месяцем ранее, говорится в документе, опубликованном Банком России. ЦБ ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высоким ПДН

"По предварительным данным, ипотека в апреле выросла на 2,2%, что соответствует уровню марта (+2,1%) и среднемесячным темпам за весь 2021 год (+2,3%)", — сказано в документе.

Выдачи рыночной ипотеки в апреле продолжили расти: предварительно на 5%, до 288 миллиардов рублей с мартовских 273 миллиардов рублей. "При этом наметилось перераспределение спроса с первичного рынка на вторичный", — отметили в регуляторе.

В то же время, выдачи ипотеки с господдержкой незначительно снизились — на 6%, до 278 миллиардов рублей с 296 миллиардов месяцем ранее. Также сократились выдачи как в рамках "Семейной ипотеки" — до 135 миллиардов рублей с 143 миллиардов в марте, так и в рамках "Льготной ипотеки" — до около 113 миллиардов со 121 миллиарда. Это "в том числе может быть связано со сворачиванием "льготной ипотеки от застройщика" по экстремально низким ставкам за счет завышения стоимости квартиры, которая часто комбинировалась с программами господдержки", — считают в ЦБ,

"Средняя ставка в сегменте ДДУ (договор долевого участия — ред.) возвращается к рыночному уровню на фоне введенных Банком России мер по регулированию "льготной ипотеки от застройщика": в апреле она выросла на 0,4 процентных пункта до 6%", — заключили в регуляторе.

Кроме того, корпоративное кредитование в России показывает уверенный рост третий месяц подряд, увеличившись в апреле на 1,7% по сравнению с мартом и февралем, когда рост составил по 1,5%, розничное кредитование в апреле выросло на 1,7% к марту, следует из материалов ЦБ.

"Уверенный рост корпоративного кредитного портфеля сохраняется третий месяц подряд, в апреле прирост составил 1 триллион 034 миллиарда рублей, или +1,7% (по 1,5% в феврале – марте)", — говорится в сообщении.

Активный рост кредитования говорит о продолжающемся восстановлении деловой активности: было выдано много относительно небольших кредитов компаниям из разных отраслей, таких как транспорт, горная металлургия, нефть и газ, торговля, энергетика, а также строительство жилья.

Кредиты населению в апреле выросли на 1,7% по сравнению с мартом, когда этот показатель составил 1,8%, следует из статистики регулятора. Потребительское кредитование выросло на 1,2%, что лишь немногим меньше 1,4% в марте – это говорит о достаточно высокой потребительской активности в отсутствие новых шоков, пояснил ЦБ.

"В дальнейшем рост потребительского кредитования может несколько притормозиться с учетом ограничения выдач высокорискованных кредитов макропруденциальными лимитами", — указал регулятор.