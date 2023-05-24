ЛУГАНСК, 24 мая — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил выдачу кредитных карт для жителей республик Донбасса, сообщает пресс-служба кредитно-финансового учреждения. ПСБ открыл расчетные счета предпринимателям ЛНР и ДНР

Ранее пресс-служба учреждения заявила, что Промсвязьбанк запустил бесплатный сервис доставки дебетовых карт в Луганске, Донецке и Макеевке.

"24 мая ПСБ предложил жителям Донецкой и Луганской Народных Республик кредитную карту "100+", расширив финансовые возможности населения. Теперь у жителей республик появился многофункциональный платежный инструмент, позволяющий бесплатно пользоваться кредитными средствами банка", — сообщили в пресс-службе.

По данным банка, по кредитной карте "100+" действует беспроцентный период до 101 дня, минимальный лимит по карте составляет 10 тысяч рублей. Выпуск и обслуживание кредитной карты осуществляется бесплатно.

"Также с карты можно без комиссии снимать наличные в банкоматах ПСБ и банкоматах банков-партнеров на территории РФ — единовременно от 3 тысяч рублей, а суммарно в месяц — до 30 тысяч рублей. Подать заявку и получить карту можно в любом отделении ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках", — сообщили в пресс-службе.