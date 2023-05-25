МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Финансовые и операционные результаты "Т Плюс" за 2023 год будут схожи с итогами 2022 года, заявил журналистам глава компании Александр Вилесов. Российские банки в апреле сократили чистую прибыль на треть

"Они будут похожи на то, что мы видим в отчетности за 2022 год. Из изменений в выручке по сравнению с 2022 годом — в первом квартале мы быстрее закончили отопительный сезон в большинстве городов, и это сказалось на выручке, но не критично", — сказал он в ответ на вопрос о прогнозах на 2023 год по финансовым и операционным показателям.

Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО в 2022 году выросла на 20% — до 20,9 миллиарда рублей, выручка — на 3,9%, до 436,526 миллиарда рублей.

"Общая программа у нас порядка 50 миллиардов рублей на этот год. Она уже утверждена", — добавил глава компании.

Как отметил Вилесов, инвестпрограмма в части генерации в основном касается ДПМ (проект по обновлению мощностей — ред.). В частности, "Т плюс" в настоящее время находится в стадии реализации важных для себя проектов в Воркуте. Касаемо теплосетей — в этом году в планах у компании переложить столько же километров, сколько и в прошлом году — порядка 700 километров.

"У нас есть желание начать еще один крупный объект — это реконструкция и превращение довольно старой Ивановской ТЭЦ-2 в современную отопительную котельную", — добавил гендиректор "Т Плюс".

"23 мая состоялся совет директоров, который, во-первых, определил дату собрания акционеров, которое случится 30 июня. И рекомендовал ряд решений, касающихся итогов года", — сообщил Вилесов.

"Рекомендация по дивидендам — если говорить про общую сумму за 2022 год — это 10 миллиардов рублей. Мы 4 миллиарда уже заплатили, еще рекомендовано собранию рассмотреть вопрос о 6 миллиардах дивидендов. И чистая прибыль, и дивидендная политика нам позволяют на такие цифры выходить", — добавил он.

"Т Плюс" начала выплачивать дивиденды с 2019 года после изменения состава акционерного капитала компании. Дивидендная политика компании предполагает направление на дивиденды 50% и более от прибыли по РСБУ.

Компания "Т Плюс" работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 субъектах РФ. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность — 51,8 тысячи Гкал.ч.