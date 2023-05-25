МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Мировые инвестиции в энергетику по итогам текущего года вырастут на 7,7% — до 2,8 триллиона долларов, при этом объем вложений в солнечную энергетику впервые превысит вложения в добычу нефти, следует из нового ежегодного отчета Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Investment 2023.

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"Около 2,8 триллиона долларов будет инвестировано в энергетику во всем мире в 2023 году, из которых более 1,7 триллиона долларов, как ожидается, пойдет на экологически чистые технологии, включая возобновляемые источники энергии, электромобили, атомную энергетику, сети, хранилища, топливо с низким уровнем выбросов, повышение эффективности и тепловые насосы… Оставшаяся часть, чуть более 1 триллиона долларов, идет на уголь, газ и нефть", — пишет МЭА.

Согласно приложенным материалам, в 2022 году МЭА оценило инвестиции в энергетику в 2,6 триллиона долларов (1,6 триллиона в чистую энергетику и 1 триллион в ископаемое топливо). Таким образом, в 2023 году ожидается рост инвестиций на 7,7%.

Агентство ожидает, что в 2023 году расходы на разведку и добычу нефти и газа вырастут на 7%, вернувшись к уровню 2019 года. Эксперты отмечают, что сейчас инвестируют больше, чем до пандемии COVID-19, в основном крупные национальные нефтяные компании на Ближнем Востоке. Хотя многие мировые нефтегазовые компании в прошлом году получили рекордную прибыль благодаря высоким ценам на топливо, большая часть этого денежного потока пошла на дивиденды, выкуп акций и погашение долга.

"На каждый доллар, вложенный в ископаемое топливо, около 1,7 доллара сейчас идет на чистую энергию. Пять лет назад это соотношение было один к одному. Одним из ярких примеров являются инвестиции в солнечную энергетику, которые впервые превысят объем инвестиций в добычу нефти", — приводятся в релизе к отчету слова главы МЭА Фатиха Бироля. Из приложенных материалов следует, что вложения в добычу нефти составят 371 миллиард долларов, а в солнечную энергию — 382 миллиарда.

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По оценкам агентства, ежегодные инвестиции в чистую энергию в период с 2021 по 2023 год вырастут на 24% за счет возобновляемых источников энергии и электромобилей. За это же время рост инвестиций в ископаемое топливо составит только 15%. Но более 90% прироста по чистой энергетике приходится на страны с развитой экономикой и Китай, что представляет серьезный риск возникновения новых разделительных линий в мировой энергетике, если переход на экологически чистую энергию не начнется где-либо еще, отмечает МЭА.

Самая большая нехватка инвестиций в чистую энергетику приходится на страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, оценивают эксперты агентства.