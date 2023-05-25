МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Т Плюс" рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года в размере 0,134 рубля на обыкновенную акцию, следует из материалов компании. Совдир "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2022 года в размере 0,1349314023505199 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", — говорится в сообщении.