ЦБ отменит минимальный порог вхождения в ЗПИФы для неквалифицированных инвесторов
Читать 1prime.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России отменит минимальный порог для вхождения в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы) для неквалифицированных инвесторов, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
"Мы убираем минимальный порог для вхождения в закрытые паевые инвестиционные фонды. Сейчас он 100 тысяч рублей", — сказала она в ходе Investfunds Forum XIV.
"Мы посмотрели, что тестирование и нынешняя ситуация не требует этого порога, поэтому его отменяем. Надеемся, это позволит фондам привлечь дополнительных инвесторов в своих фонды", — добавила она.
https://1prime.ru/finance/20230525/840681550.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.