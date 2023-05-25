С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России отменит минимальный порог для вхождения в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы) для неквалифицированных инвесторов, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. Банк России оценил объемы вложений неквалифицированных инвесторов

"Мы убираем минимальный порог для вхождения в закрытые паевые инвестиционные фонды. Сейчас он 100 тысяч рублей", — сказала она в ходе Investfunds Forum XIV.

"Мы посмотрели, что тестирование и нынешняя ситуация не требует этого порога, поэтому его отменяем. Надеемся, это позволит фондам привлечь дополнительных инвесторов в своих фонды", — добавила она.