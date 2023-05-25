МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ЦБ видит усиление мониторинга за соблюдением санкций против России при проведении платежных операций в мире, это может потребовать адаптации логистических цепочек и транзакционных каналов, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева. Захарова назвала глупостью планы Евросоюза ввести новые санкции

"Геополитическая ситуация — здесь существенных изменений нет, вводятся новые санкции, усиливаются вторичные санкции. Усиливается мониторинг за соблюдением санкций при совершении платежей", — сказала она, выступая на Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

Юдаева отметила, что это уже привело к снижению положительного сальдо текущего счета. "С другой стороны, это может приводить к нарушению уже сложившихся логистических цепочек и платежных каналов и требовать дополнительных изменений", — добавила первый зампред ЦБ.

Российская экономика в прошлом году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, при этом первыми под удар попали российские банки, крупнейшие из которых были отключены от международной системы переводов SWIFT.