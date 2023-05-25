МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Вклад бюджета в инфляцию в России может усилиться на краткосрочном горизонте, однако в среднесрочной перспективе эти риски купируются бюджетным правилом, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. Минэкономразвития сообщило, что годовая инфляция составила 2,36 процента

"Вклад бюджета в инфляцию на краткосрочном горизонте также может усилиться, мы отдаем себе в этом отчет", — сказала она, выступая на всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

При этом первый зампред ЦБ подчеркнула, что пока действует бюджетное правило, среднесрочные риски для инфляции со стороны бюджета сдерживаются.

Согласно опубликованной в начале мая предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет в январе-апреле был исполнен с дефицитом в 3,424 триллиона рублей. Доходы за четыре месяца составили 7,782 триллиона рублей, расходы — 11,206 триллиона рублей. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов в прошлую среду, годовой план доходов бюджета РФ в настоящее время выполнен на 30%, а расходов — на 39%; это временный дисбаланс, который будет нивелирован.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023-2025 годы, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). Дефицит на текущий год запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей. В конце апреля Силуанов сообщил, что Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону.