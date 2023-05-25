БРЮССЕЛЬ, 25 мая — ПРАЙМ. Страны-члены Европейского союза заморозили свыше 200 миллиардов евро активов Банка России, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

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Соответствующий отчет государства, согласно десятому пакету антироссийских санкций, должны были предоставить до 12 мая.

"Страны ЕС отчитались о более 200 миллиардах евро замороженных активов Центробанка России", — сказал Виганд.

Представитель ЕК рекомендовал обратиться в страны-члены за уточнением конкретной суммы замороженных активов российского регулятора.