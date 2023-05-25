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2023
https://1prime.ru/finance/20230525/840683147.html
Евросоюз заморозил более 200 миллиардов евро активов Банка России
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Страны-члены Европейского союза заморозили свыше 200 миллиардов евро активов Банка России, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. Соответствующий отчет государства,... ПРАЙМ, 25.05.2023
финансы, новости, ес, замороженные активы, банк россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 25 мая — ПРАЙМ. Страны-члены Европейского союза заморозили свыше 200 миллиардов евро активов Банка России, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
Соответствующий отчет государства, согласно десятому пакету антироссийских санкций, должны были предоставить до 12 мая.
"Страны ЕС отчитались о более 200 миллиардах евро замороженных активов Центробанка России", — сказал Виганд.
Представитель ЕК рекомендовал обратиться в страны-члены за уточнением конкретной суммы замороженных активов российского регулятора.