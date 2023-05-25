Госдума в первом чтении приняла проект о запуске программы долгосрочных сбережений граждан
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запуске с 1 января 2024 года программы долгосрочных сбережений граждан.
Документ, внесенный правительством, разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Программа долгосрочных сбережений позволит людям получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Программа создаст дополнительный стимул для роста сбережений граждан и, соответственно, длинных денег в экономике, отмечал в свою очередь глава Минфина Антон Силуанов.
Участие в программе долгосрочных сбережений будет добровольным. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) минимум на 15 лет. Причем допускается заключение договоров с разными НПФ. Граждане будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет собственных взносов и ранее сформированных пенсионных накоплений. Кроме того, вносить средства в рамках программы сможет и работодатель.
Сформированные в рамках программы средства будут вкладываться в ОФЗ, инфраструктурные и корпоративные облигации, прочие надежные ценные бумаги. Долгосрочные сбережения будут застрахованы по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей.
Для участников, вступивших в программу в первые три года, предусмотрено софинансирование со стороны государства. В зависимости от дохода гражданина оно может составить до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу. Участнику программы также может предоставляться вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год при уплате взносов на сумму до 400 тысяч рублей.
Граждане могут использовать сбережения как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги можно будет только в особых жизненных ситуациях — для дорогостоящего лечения или на образование детей. Средства граждан по программе можно будет наследовать.
https://1prime.ru/finance/20230525/840684048.html