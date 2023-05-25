МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запуске с 1 января 2024 года программы долгосрочных сбережений граждан. Мишустин назвал преимущества программы долгосрочных сбережений для россиян

Документ, внесенный правительством, разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Программа долгосрочных сбережений позволит людям получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Программа создаст дополнительный стимул для роста сбережений граждан и, соответственно, длинных денег в экономике, отмечал в свою очередь глава Минфина Антон Силуанов.

Участие в программе долгосрочных сбережений будет добровольным. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) минимум на 15 лет. Причем допускается заключение договоров с разными НПФ. Граждане будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет собственных взносов и ранее сформированных пенсионных накоплений. Кроме того, вносить средства в рамках программы сможет и работодатель.

Сформированные в рамках программы средства будут вкладываться в ОФЗ, инфраструктурные и корпоративные облигации, прочие надежные ценные бумаги. Долгосрочные сбережения будут застрахованы по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей.

Для участников, вступивших в программу в первые три года, предусмотрено софинансирование со стороны государства. В зависимости от дохода гражданина оно может составить до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу. Участнику программы также может предоставляться вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год при уплате взносов на сумму до 400 тысяч рублей.

Граждане могут использовать сбережения как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги можно будет только в особых жизненных ситуациях — для дорогостоящего лечения или на образование детей. Средства граждан по программе можно будет наследовать.