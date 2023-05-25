МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России в пятницу, 26 мая, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную водонапорной башне инженера Владимира Шухова в Липецкой области, сообщается на сайте регулятора. Центробанк выпустил памятную монету в честь основания Республики Бурятия

"Банк России 26 мая 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Водонапорная башня (Шуховская), Липецкая область" серии "Изобретения России", — говорится в сообщении.

Диаметр монеты — 39 миллиметров, тираж — 3 тысячи штук. Монета имеет массу драгоценного металла 31,1 грамма (одну тройскую унцию), проба сплава — 925. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба России и надписи: в верхней части —"Российская Федерация", в нижней — "Банк России", "3 рубля", "2023". Слева и справа расположено обозначение серебра по Периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено выполненное в рельефе и в технике лазерного матирования изображение водонапорной башни, возвышающейся над кронами деревьев, справа — выполненное в технике лазерного матирования изображение конструкций башни; слева имеются рельефные надписи: по окружности — "водонапорная башня", внизу в две строки — "В.Г. Шухова" и "Липецкая область", а также дата "1896", отделенная декоративным элементом.

Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, также напоминает ЦБ.