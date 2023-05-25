МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Польша хочет повысить сумму репарационных требований к Германии в несколько раз, пишет NDP. Поляки устроили "битву" с русскими на турецких пляжах, пишут СМИ

Издание напомнило, что замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярский назвал выставленную Берлину сумму в 1,3 триллиона евро результатом "консервативного расчета", ведь на деле она должна быть выше в пять или десять раз. Кроме того, Варшава выразила надежду на то, что ее требования Германия воспримет всерьез.

Автор статьи подчеркнул, что репарации улучшат финансовое положение Польши.

"На самом же деле конфликт с Германией — это попытка правящей партии отвлечь поляков от внутренних проблем!" — добавил он.

Кроме того, по мнению издания, Ярослав Качинский — председатель польской правящей партии "Право и справедливость" — символизирует крах страны во всех сферах.

"Демагогия, некомпетентность, угодничество по отношению к иностранцам, и это еще не все. Он обещает оказать полякам значительную финансовую помощь (повышение пособий, кредитные каникулы, выплату 14-й пенсии пожилым людям), но на все это нет денег! А как насчет высокой инфляции, сложной экономической ситуации большинства поляков и бесконечного финансирования Украины?" — задался вопросом автор.

Провал партии скажется на результатах предстоящих выборов, поэтому чиновники пытаются отвлечь внимание избирателей от проблем и помочь политическому объединению остаться у власти.

Польские власти не раз заявляли, что хотят добиться выплат от Германии, а потом уже и от России. На этой неделе глава МИД Польши Мулярчик рассказал, что страна начала подчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны.