МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Аферисты в России, пытаясь похитить деньги, начали обзванивать целые семьи, рассказали в ВТБ. Мошенники освоили новый способ обмана россиян

По данным кредитной организации, злоумышленник "по классике" представляется сотрудником банка или полиции, сообщает о возможном похищении денежных средств и просит принять меры. При этом, если потенциальная жертва отказывается, мошенник угрожает позвонить родственникам.

"Далее он действительно связывается по телефону с ближайшим кругом потенциальной жертвы — это могут быть родители, супруг (супруга) или дети. Их стремятся убедить в реальности угрозы и просят повлиять на своего родственника, чтобы тот предпринял меры для "спасения" своих или семейных средств от кражи", — отметила пресс-служба ВТБ.

Старший вице-президент банка, глава департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов подчеркнул, что злоумышленники раньше звонили от имени родственников, а сейчас сами активно используют имеющиеся контакты членов семьи жертвы. По его словам, подобное сихологическое воздействие приводит к опасным ситуациям и потерям более значительных сумм.

"Под угрозой – весь семейный бюджет", — сказал Чугунов.