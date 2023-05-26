МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Совет директоров ТГК-2 рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщается в материалах компании. Индекс на месте, но голубые фишки летают

"Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "ТГК-2" принять следующие решения: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ТГК-2" по итогам 2022 года… Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО "ТГК-2" по итогам 2022 года.", — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования 30 июня. Список лиц, имеющих право на участие в нем, будет составлен по данным реестра на 5 июня. На повестке дня собрания, помимо дивидендов, — утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности компании, а также избрание совета директоров компании.

ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в пяти регионах России — Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом — в Скопье.