МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Сектору малого и среднего предпринимательства в России за 2022 год было предоставлено свыше 1,25 триллиона рублей кредитной поддержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам форума "Опора России". Совфед одобрил закон о поддержке МСП — производителей минеральной воды

"Приветствую вас на форуме, посвящённом Дню российского предпринимательства. Это один из самых "молодых" праздников. Он объединяет людей, у которых в нашей стране есть собственное дело. И только представителей малого и среднего бизнеса у нас почти 6,5 миллиона человек", — обратился Мишустин к участникам форума.

Председатель правительства напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительством реализован ряд механизмов поддержки бизнеса. Одним из самых результативных премьер назвал зонтичное поручительство по инвестиционным кредитам, направленным на формирование базы для долгосрочного развития.

"Действуют программы льгот по микрозаймам и лизингу оборудования. В общей сложности сектору МСП было предоставлено свыше 1,25 триллиона рублей кредитной поддержки. И это только за прошлый год", — сообщил Мишустин.

Молодые предприниматели и социальные предприятия могут получить безвозмездные гранты, подчеркнул Мишустин. По его словам, хорошо зарекомендовала себя установленная для государственных компаний обязанность проводить четверть закупок у небольших организаций. Также был увеличен размер аванса, ускорен срок окончательного расчета. В результате за три года объем таких закупок почти удвоился и превысил 7 триллионов рублей.

"Будем и дальше создавать возможности для наращивания собственного производства в стране. Обеспечения технологического суверенитета. Чтобы сектор МСП становился реальным драйвером структурных изменений в экономике", — заявил Мишустин, отметив, что особая роль здесь отводится общественным институтам развития.