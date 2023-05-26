Денежная база России в узком определении увеличилась на 0,4 процента
ЦБ: денежна база России в узком определении достигла 17,594 триллиона рублей к 19 мая
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 19 мая составил 17,594 триллиона рублей после 17,52 триллиона на 12 мая, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю выросла на 73,2 миллиарда рублей, или на 0,4%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20230526/840692949.html
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