МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Евросоюз с осторожностью относится к идее введения контроля над инвестиционным потоком в Китай, несмотря на призывы США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Мишустин заявил об укреплении отношений России и Китая

В начале мая глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает ограничения на внешние инвестиции в Китай, которые могут быть направлены на технологии, угрожающие национальной безопасности США. Она добавила, что меры будут узконаправленными и нацеленными на технологии, "имеющие последствия для национальной безопасности" США. Йеллен также отметила, что многие страны G7 разделяют обеспокоенность США по поводу использования Китаем якобы "экономического принуждения" против других стран.

"Европейский союз с осторожностью относится к введению контроля над инвестициями в Китай, несмотря на призывы США разработать более жесткие правовые инструменты… На встрече в Брюсселе в четверг министры торговли ЕС обсудили свои опасения по поводу плана мониторинга инвестиций, которые могут представлять риск для европейской безопасности", — говорится в сообщении агентства.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что идея о введении подобного контроля в настоящий момент пока находится на ранних стадиях обсуждения. Он добавил, что для его введения потребуется тесное взаимодействие между государствами-членами ЕС.

При этом в марте глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выступает за изменение положений всеобъемлющего соглашения с Китаем по инвестициям, согласованного в 2020 году, из-за изменившейся международной ситуации. Она отметила, что некоторые инвестиции могут представлять риски для "национальной или экономической" безопасности стран ЕС. По ее словам, Европейский союз должен учитывать не только дипломатические, но и экономические риски в отношениях с Китаем, а также принимать во внимание возрастающие амбиции Пекина на международной арене. Она также указала на риски, связанные с зависимостью ЕС от Китая.