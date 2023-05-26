2023-05-26T13:03:59+03:00
2023-05-26T13:03:59+03:00
2023-05-26T13:03:59+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230526/840694376.html
Песков призвал немедленно разморозить российские активы
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Посягнувшие на российские активы государства обязаны немедленно их разморозить, никаких условий быть не должно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее... ПРАЙМ, 26.05.2023
финансы, новости, дмитрий песков, великобритания, замороженные российские активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Посягнувшие на российские активы государства обязаны немедленно их разморозить, никаких условий быть не должно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее газета The Guardian писала, что Лондон не вернет замороженные средства, пока Москва не выплатит Киеву компенсации.
"Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий", — прокомментировал публикацию Песков.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что страны, заблокировавшие "чужие" средства, нарушают законодательство на национальном и международном уровнях.