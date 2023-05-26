МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Посягнувшие на российские активы государства обязаны немедленно их разморозить, никаких условий быть не должно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Евросоюз заморозил более 200 миллиардов евро активов Банка России

Ранее газета The Guardian писала, что Лондон не вернет замороженные средства, пока Москва не выплатит Киеву компенсации.

"Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий", — прокомментировал публикацию Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что страны, заблокировавшие "чужие" средства, нарушают законодательство на национальном и международном уровнях.