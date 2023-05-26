Совет директоров ОАК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рекомендовал собранию акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2022 года не выплачивать дивиденды за этот период, говорится в материалах компании.
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО "ОАК" по итогам 2022 года чистую прибыль общества не распределять, дивиденды по акциям общества не выплачивать", — говорится в сообщении.
Годовое собрание акционеров компании состоится 30 июня в заочной форме.
https://1prime.ru/finance/20230526/840694554.html
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