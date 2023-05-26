МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рекомендовал собранию акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2022 года не выплачивать дивиденды за этот период, говорится в материалах компании. Совдир "ТГК — 2" рекомендовал не выплачивать дивиденды

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО "ОАК" по итогам 2022 года чистую прибыль общества не распределять, дивиденды по акциям общества не выплачивать", — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров компании состоится 30 июня в заочной форме.