МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Мосэнерго" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого года в размере 0,19 рубля на акцию, сообщается в материалах компании. Совдир ОАК рекомендовал не выплачивать дивиденды

"Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2022 года в размере 0,18652 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации", — говорится в сообщении.