Совдир "Мосэнерго" рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года
Совет директоров "Мосэнерго" рекомендовал дивиденды в 0,19 рубля на акцию за 2022 год
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Мосэнерго" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого года в размере 0,19 рубля на акцию, сообщается в материалах компании.
"Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2022 года в размере 0,18652 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/finance/20230526/840695327.html
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