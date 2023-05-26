МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Количество брокерских счетов кредитных организаций и НФО (некредитных финансовых организаций) за 2022 год возросло на 45%, до 29 миллионов единиц, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за четвертый квартал 2022 года — первый квартал 2023 года. На Мосбирже призвали дать брокерам и биржам функции операторов обмена ЦФА

"Введение санкций против ряда крупнейших участников рынка привело к перетоку клиентов из подсанкционных компаний и банков, осуществляющих брокерское обслуживание, в компании, не затронутые санкционными ограничениями. Всего за 2022 год число брокерских счетов кредитных организаций и НФО увеличилось на 45% (до 29 миллионов единиц)", — сообщается там же.

При этом регулятор отмечает, что столь существенный прирост был отчасти вызван дублированием клиентских счетов при переходе от одного брокера к другому, а количество активных клиентов, в свою очередь, сократилось на 13%, до 2,9 миллиона клиентов.

Концентрация отрасли в свою очередь почти не изменилась и на конец 2022 года составила 96% на 10 крупнейших брокеров, пять из которых – системно значимые кредитные организации (на них приходится 88% рынка) и пять – НФО (8% рынка). Таким образом, основные системные риски в отрасли продолжают быть связаны с деятельностью крупнейших банков с брокерской лицензией и ряда крупных брокеров – НФО, считает Банк России.

При этом на фоне санкционных рисков брокерские компании существенно сократили объем вложений в иностранные активы. В частности, объем денежных средств на счетах брокеров-нерезидентов с 30 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года уменьшился на 24% (до 13,6 миллиарда рублей), объем иностранных акций и облигаций в портфелях брокеров – НФО сократился более чем в четыре раза, до 27,8 миллиарда рублей.

Вместе с тем на текущий момент объемы вложений ряда брокеров в активы недружественных стран находятся на достаточно высоких уровнях. В частности, у пяти крупнейших брокеров – НФО на долю активов организаций из недружественных юрисдикций приходится 5–20% от объема высоколиквидных активов брокера, уточняет ЦБ.

"Несмотря на санкции, брокерская отрасль сохраняет устойчивость, в том числе в части соблюдения обязательных нормативов. По итогам 2022 г. норматив достаточности капитала (НДК) и норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) большинства брокеров – НФО были выше нормативного значения", — заключил регулятор.