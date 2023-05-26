МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Юаневые экспортные доходы России выросли с февраля 2022 года по март 2023 года в 53 раза — до 7 миллиардов долларов в месяц, в то же время номинированные в долларах и евро — сократились на 58% и 75% соответственно, говорится в материалах ЦБ. Банк России продал юаней на два миллиарда рублей

"Изменение коснулось валютной структуры расчетов по внешнеэкономической деятельности на фоне переориентации экспортно-импортных отношений на контрагентов из дружественных стран. Например, с февраля 2022 года по март 2023 года экспортные доходы за месяц, номинированные в китайских юанях, увеличились в 53 раза (до 7 миллиардов долларов), в то время как доходы, номинированные в долларах США и евро, сократились на 58 и 75% (до 11 и 4 миллиардов долларов США) соответственно", — пишет ЦБ.

Уточняется, что в импорте также происходит переход на расчеты в валютах дружественных стран, преимущественно китайский юань, объем расчетов по которому вырос до 8 миллиардов долларов с 1 миллиарда.

При этом в феврале 2023 года чистый экспорт по евро стал отрицательным по причине сильного сокращения расчетов в евро за экспорт и более медленного отказа от евро в расчетах за импорт.

"В связи с неравномерностью темпа перехода к новым валютам по экспортным и импортным расчетам в условиях слабого взаимодействия российского рынка с международным на внутреннем валютном рынке возникают временные дисбалансы. Так, в конце марта — начале апреля 2023 года на рынке валютных свопов наблюдалось ухудшение ситуации с ликвидностью в евро (индикативные курсы сделок своп переходили в отрицательную зону)", — указал регулятор.