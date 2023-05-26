МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банк России считает риски в нефинансовом секторе страны умеренными, этому способствовала быстрая адаптация экономики к санкциям, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева. ЦБ предупредил об усилении рисков финансовой стабильности в мире

"В целом риски в нефинансовом секторе сейчас достаточно умеренные, это связано с достаточно быстрой адаптацией экономики к санкциям", — заявила она.