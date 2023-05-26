ЦБ назвал риски в реальном секторе России умеренными
Зампред Юдаева заявила, что ЦБ считает риски в реальной экономике России умеренными
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банк России считает риски в нефинансовом секторе страны умеренными, этому способствовала быстрая адаптация экономики к санкциям, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
"В целом риски в нефинансовом секторе сейчас достаточно умеренные, это связано с достаточно быстрой адаптацией экономики к санкциям", — заявила она.
https://1prime.ru/finance/20230526/840696123.html
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