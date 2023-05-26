МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российские банки начали предлагать потенциальным заемщикам возможность купить дисконт по ипотечной ставке, заплатив единовременный взнос при оформлении кредита, ЦБ рассмотрит целесообразность применения мер к такой ипотеке, говорится в материалах регулятора. Ипотека в России выросла в апреле

"На фоне сворачивания программ "льготной ипотеки от застройщика" крупнейшие ипотечные банки начали активно предлагать потенциальным заемщикам возможность купить дисконт по ипотечной ставке – заплатить единовременный взнос при оформлении кредита, тем самым снизив процентную ставку", — пишет регулятор.

ЦБ проанализировал условия такой программы и выяснил, что для заемщика "выгода" от такого снижения ставки достигается только на горизонте 7-8 лет и при условии, что за это время не будет происходить снижения ипотечных ставок, по которым заемщик мог бы рефинансировать кредит. При досрочном погашении или рефинансировании кредита в течение первых 7 лет заемщик суммарно заплатит больше по сравнению с рыночными условиями кредитования.

Банк, в свою очередь, снижает вероятность рефинансирования заемщиком кредита в другом банке в случае снижения рыночного уровня ставок. Но банк может столкнуться с процентным риском, если ипотека не будет погашена в течение 7-8 лет. Поскольку единовременный платеж включается в расчет полной стоимости кредита, то значение ПСК (полная стоимость кредита) по такой ипотеке будет рыночным.

"В связи с этим повышенное резервирование, применяемое к "льготной ипотеке от застройщика" по нерыночным ставкам, на такие кредиты не будет действовать. Банк России рассмотрит целесообразность применения мер к ипотеке с единовременным взносом", — заключил ЦБ.