МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Уровень сбережений граждан РФ в иностранных инструментах с 1 января 2022 года к 1 апреля 2023 года увеличился на 4,1 процентного пункта, до 19,2%, следует из обзора финансовой стабильности Банка России. Госдума одобрила в первом чтении программу долгосрочных сбережений граждан

"Из-за значительного роста объемов переводов средств физических лиц в банки-нерезиденты и иностранным брокерам уровень сбережений граждан в иностранных инструментах с 1 января 2022 года по 1 апреля 2023 года вырос на 4,1 процентного пункта, до 19,2%", — говорится в обзоре.

При этом ЦБ уточняет, что данный показатель рассчитывается как отношение накопленных объемов переводов средств физических лиц в банки-нерезиденты и брокерам-нерезидентам, наличных валютных средств и иностранных ценных бумаг к объемам депозитов и средств у брокеров, наличных денежных средств, вложений в ценные бумаги, средств в ИСЖ (инвестиционное страхование жизни) и НСЖ (накопительное страхование жизни).

"В IV квартале 2022 – I квартале 2023 года сохранилась тенденция уменьшения валютных депозитов физических лиц в российских банках и увеличения объемов валютных переводов населения в иностранные банки", — также отмечается в обзоре.

В целом за 2022 год и первый квартал 2023 года объем валютных депозитов в российских банках снизился на 3,1 триллиона рублей, а их доля среди всех валютных денежных инструментов у физлиц — до 22% с 44%, объем переводов валюты на собственные счета в банках-нерезидентах составил 2,6 триллиона рублей (доля выросла до 31% с 15%) а объем наличной иностранной валюты на руках вырос на 1,9 триллиона рублей (доля выросла до 48% с 41%).

Регулятор предупреждает, что продолжение накопления средств вне России усиливает риски в случае введения ограничений на данные активы со стороны недружественных стран, а также риски, связанные с финансовой устойчивостью зарубежных финансовых организаций.