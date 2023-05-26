МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Приток средств физических лиц в российские акции с начала 2022 года по 1 апреля 2023 года составил 1,2 триллиона рублей, а основные покупки совершали владельцы крупных пакетов акций на внебиржевом рынке, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за четвертый квартал 2022 года — первый квартал 2023 года. Сбербанк ожидает роста средств физлиц на 12 — 14 процентов в 2023 году

"Российские акции являлись единственным типом ценных бумаг, который физические лица покупали на протяжении 2022 — 2023 годов (приток на 1,2 триллиона рублей). Важное отличие от предыдущих лет состоит в том, что после 2022 года основные покупки совершали не массовые (не розничные) инвесторы на биржевом рынке, а владельцы крупных пакетов акций на внебиржевом рынке", — сообщается там же.

Регулятор уточняет, что сделки во многом совершались для целей возврата акций в российскую инфраструктуру и переоформления собственности из-за санкционных рисков. Физические лица на российском рынке заняли преимущественно выжидательную позицию и совершали небольшие покупки акций, несмотря на значительный рост числа новых клиентов с начала марта 2022 года.

ЦБ также отмечает, что для успешной структурной трансформации российской экономики важно сохранить доверие к фондовому рынку широкого круга инвесторов, в том числе розничных инвесторов с небольшим объемом портфелей.

"Одним из важных элементов поддержания доверия на фондовом рынке является постепенное раскрытие финансовой отчетности российскими компаниями. Акционеры компаний и инвесторы в долговые инструменты в настоящее время ограничены в возможности в полной мере оценить риски компаний, которые перестали публиковать финансовую отчетность и другую информацию", — дополняет регулятор.

Переводы средств физических лиц брокерам-нерезидентам в 2022 году выросли в 16 раз по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, до 228 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за четвертый квартал 2022 года — первый квартал 2023 года.

"Если раньше физические лица покупали иностранные ценные бумаги через российскую инфраструктуру, то теперь они увеличили переводы средств брокерам-нерезидентам: за 2022 год они выросли в 16 раз по сравнению с 2021 годом и составили 228 миллиардов рублей, в 2023 году тенденция сохранилась (50 миллиардов рублей за I квартал 2023 года)", — сообщается в материалах ЦБ. ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в российских евробондах

Регулятор напоминает, что риски дальнейшей блокировки иностранных ценных бумаг, купленных с использованием инфраструктуры недружественных стран, остаются на высоком уровне, а для защиты инвесторов от санкционных рисков Банк России ограничил покупки ценных бумаг эмитентов из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов.

ЦБ РФ в сентябре предписал брокерам с 1 октября 2022 года не исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. C 1 ноября порог для таких сделок составлял 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%, а с 1 января 2023 года вступил в силу полный запрет на такие покупки за исключением закрытия коротких позиций.

Предписание ЦБ направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки пострадали более 5 миллионов инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции, пояснял ЦБ РФ.