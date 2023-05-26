Акционеры ТМК утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Акционеры ТМК утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, следует из сообщения компании.
"Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня: прибыль по результатам 2022 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2022 отчетном году", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/finance/20230526/840696429.html
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