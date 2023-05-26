МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Акционеры ТМК утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, следует из сообщения компании. Совдир "Мосэнерго" рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года

"Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня: прибыль по результатам 2022 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2022 отчетном году", — говорится в сообщении.