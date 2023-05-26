МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Абрау-Дюрсо", крупнейшего в России производителя игристых вин, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2022 года в 0,19 рубля на обыкновенную акцию, а за первый квартал — в 6,14 рубля, следует из сообщения компании. Россияне стали пить меньше водки и больше шампанского с начала года

"Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 18 620 034,96 (Восемнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч тридцать четыре рубля 96 копеек) из расчета 0,19 (Ноль рублей 19 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию", — говорится в сообщении.

При этом оставшуюся сумму от прибыли в размере 82 599 рублей оставить нераспределенной.

"По результатам первого квартала 2023 года направить на выплату дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет 601 721 129,76 (Шестьсот один миллион семьсот двадцать одну тысячу сто двадцать девять рублей 76 копеек) из расчета 6,14 (Шесть рублей 14 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию", — добавляется в сообщении.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 17 июля 2023 года.

Группа компаний "Абрау-Дюрсо", ведущая историю с 1870 года, выпускает игристые и тихие вина, а также сидр, крепкий алкоголь, безалкогольные газированные напитки и артезианскую воду. ГК включает в себя, в частности, одноименный завод игристых вин, краснодарский курорт "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", виноградники и винодельни "Ведерниковъ" и "Юбилейная". Основные владельцы — семья Титовых.