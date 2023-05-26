МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Один из системно-значимых банков уже выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо, заявила зампред Банка России Ольга Полякова в ходе V Съезда Ассоциации банков России. Песков призвал немедленно разморозить российские активы

Летом прошлого года был принят закон, который дает право кредитным организациям выделить отдельное юрлицо и передать туда заблокированные западными странами активы.

"Что касается выделения заблокированных активов в отдельное юридическое лицо, есть закон… и уже есть принятое решение. Один из банков системно значимых уже прошел эту процедуру. Буквально недавно приняли такое решение, выделили активы, выделили обязательства в отдельное юридическое лицо", — сказала Полякова.

В апреле этого года ВТБ обратил внимание на проблемы с созданием юридического лица для вывода заблокированных западными странами активов и попросил модифицировать соответствующую норму закона.