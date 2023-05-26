МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Вступающие с 1 июня изменения в регулирование ипотеки направлены на дестимулирование рискованного сегмента: они касаются только ужесточения требований к банкам по льготным ипотекам с низким первым взносом, заявила глава департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова на пресс-конференции. Трутнев назвал возможные сроки запуска Арктической ипотеки

Ряд СМИ в пятницу сообщили, что якобы ЦБ намерен с 1 июня повысить первый взнос по ипотеке до 20%. Однако подтверждающей информации на сайте регулятора нет.

"Сегодня официально опубликовано наше указание, которое определяет применение макропруденциальных надбавок, в том числе по ипотеке. Указание вступает с 1 июня, и в чем новация? У нас сейчас действует исключение на применение макропруденциальных надбавок по госпрограммам стимулирования кредитования в случае, если ПДН заемщика менее 60%. Но у нас помимо ПДН появилось еще второе условие для исключения госпрограмм из-под надбавок — первоначальный взнос, который с 1 июня должен быть не меньше 20%, а с 1 января 2024 года — не меньше 30%", — пояснила Данилова.

Если же взнос будет ниже установленного порога, то кредит будет попадать под более жесткое регулирование, заявила она.

"Мы видим, что большая доля кредитов, особенно на первичном рынке, предоставляется с низким первоначальном взносом — ниже 20%. Своими надбавками мы дестимулируем такое кредитование", — заключила Данилова.