МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский малый и средний бизнес имеет потенциал для роста доли в ВВП страны вдвое — до около 40%, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума "Опоры России". Набиуллина заявила о потенциале МСП для выхода на биржу

По оценке Росстата, доля малого и среднего бизнеса в ВВП в 2021 году составляла 20,3%. Согласно нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", к 2024 году показатель должен достичь 32,5% ВВП.

"Мы видим потенциал как минимум двукратного роста доли МСБ в ВВП страны", — сказал он в кулуарах форума.

Греф отметил, что эффективные действия правительства по поддержке предпринимателей в период коронавируса в итоге позволили нарастить долю предпринимателей в экономике. "И это тоже отличный пример того, что при правильном фокусе у нашей страны хороший потенциал в развитии предпринимательства", — добавил глава Сбербанка.

Сам банк планирует нарастить в несколько раз инвестиции в привлечение предпринимателей на свои пакетные продукты, поделился банкир. "Считаем индивидуальных предпринимателей одним из самых перспективных клиентских сегментов в нашем корпоративном бизнесе", — заключил Греф.