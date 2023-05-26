МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Долг регионов РФ растет, пока не критически, но у некоторых субъектов он подбирается к 100% от собственных доходов, что является предельной величиной по бюджетному законодательству, заявил министр финансов Антон Силуанов. Иностранные инвесторы в госдолг боятся забирать доход, заявил Силуанов

"Субъекты в последнее время очень здорово начали закредитовываться, раньше это были коммерческие кредиты, мы заменили на бюджетные, а теперь даем больше бюджетных кредитов. Особенно инфраструктурные кредиты на кассовые разрывы. У нас уже долг региональный стал расти, он пока еще не критический, но у целого ряда субъектов он подбирается к 100% от собственных доходов, это уже величина предельная по бюджетному законодательству", — сказал он, выступая на встрече президента РФ Владимира Путина с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Министр также добавил, что с точки зрения изменений формулы поддержки сейчас есть готовность поддерживать деньгами — компенсировать две трети от потери субъекта по налогу на прибыль. Тем не менее, он отметил опасения в связи с предоставлением инфраструктурных кредитов. "Я просто боюсь того, что мы, предоставляя инфраструктурные кредиты в триллионных объемах, скоро дойдем до того, что у регионов предельный объем долга будет пограничными и они не смогут заимствовать на свои обычные, бюджетные траты", — выразил обеспокоенность Силуанов.