МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Интересы инвесторов нужно гарантировать, но государство должно подумать о себе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России". ЦБ назвал риски в реальном секторе России умеренными

Участники мероприятия предложили запустить облигации с привязкой доходности к выручке эмитента, в том числе бессрочные, чтобы бизнес мог привлекать новых инвесторов и вовлекать свободные средства для финансирования своего развития и новых вложений.

"Нужно, конечно, гарантировать соответствующим инвесторам, приобретателям их интересы, я сейчас скажу аккуратно в самом широком смысле этого слова. Но государство тоже должно подумать о себе, эти гарантии не должны быть слишком рискованными и для государства тоже", — прокомментировал инициативу Путин.